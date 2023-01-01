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Rocket.Chat

Rocket.Chat

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Вебсайт: rocket.chat

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Rocket.Chat» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Керуйте за допомогою комунікаційного центру, який дозволяє повністю контролювати ваші дані. Все в одній платформі: командна співпраця, багатоканальне залучення, DevOps і ChatOps.

Вебсайт: rocket.chat

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Rocket.Chat». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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