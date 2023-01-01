Команди продажів — простіше кажучи, ALIGNED — це кімната цифрових продажів — платформа для співпраці вашої команди та ваших покупців. Це дозволяє організовувати складні угоди, підвищувати залученість покупців і скорочувати час отримання вартості. як? Aligned оптимізує всю вашу комунікацію з клієнтами, вміст, процеси та інструменти в одному персоналізованому робочому просторі для клієнтів (так, справді). Більше не потрібно ганятися за електронними листами тиждень за тижнем – лише одне посилання, що веде до однієї цифрової кімнати, керує ними всіма. Ви також отримуєте доступ до ніколи раніше не баченої інформації, виявляючи сліпі плями на шляху клієнта, що зрештою допомагає вам отримати більше контролю, залучити всіх зацікавлених сторін, підвищити ефективність і... швидше закрити більше угод. Наш інструмент прекрасний, простий у використанні та має безкоштовну пробну версію, без використання кредитної картки чи пробного періоду – зареєструйтеся в Aligned сьогодні та переконайтеся самі.

Вебсайт: alignedup.com

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