WebCatalog

Aligned

Aligned

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Користуватися вебзастосунком

Вебсайт: alignedup.com

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Aligned» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

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Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Команди продажів — простіше кажучи, ALIGNED — це кімната цифрових продажів — платформа для співпраці вашої команди та ваших покупців. Це дозволяє організовувати складні угоди, підвищувати залученість покупців і скорочувати час отримання вартості. як? Aligned оптимізує всю вашу комунікацію з клієнтами, вміст, процеси та інструменти в одному персоналізованому робочому просторі для клієнтів (так, справді). Більше не потрібно ганятися за електронними листами тиждень за тижнем – лише одне посилання, що веде до однієї цифрової кімнати, керує ними всіма. Ви також отримуєте доступ до ніколи раніше не баченої інформації, виявляючи сліпі плями на шляху клієнта, що зрештою допомагає вам отримати більше контролю, залучити всіх зацікавлених сторін, підвищити ефективність і... швидше закрити більше угод. Наш інструмент прекрасний, простий у використанні та має безкоштовну пробну версію, без використання кредитної картки чи пробного періоду – зареєструйтеся в Aligned сьогодні та переконайтеся самі.

Вебсайт: alignedup.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Aligned». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Альтернативи

Hubspot

Hubspot

hubspot.com

Salesforce

Salesforce

salesforce.com

Outreach

Outreach

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Apollo.io

Apollo.io

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CallRail

CallRail

callrail.com

Gong.io

Gong.io

gong.io

Fireflies.ai

Fireflies.ai

fireflies.ai

Salesloft

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salesloft.com

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Subbly

Subbly

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SPCE

SPCE

spce.com

Capturly

Capturly

capturly.com

Stageset

Stageset

stageset.io

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