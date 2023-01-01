Capturly
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Вебсайт: capturly.com
Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Capturly» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.
Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.
Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.
Understand user behavior, identify problem spots, increase conversion rates and grow your sales Looking to enhance your current performance? If yes, Capturly is for you! It's a stand out combination of traditional analytics, session recordings, heatmaps, and conversion funnel features.
Вебсайт: capturly.com
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