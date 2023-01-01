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Capturly

Capturly

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Користуватися вебзастосунком

Вебсайт: capturly.com

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Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Understand user behavior, identify problem spots, increase conversion rates and grow your sales Looking to enhance your current performance? If yes, Capturly is for you! It's a stand out combination of traditional analytics, session recordings, heatmaps, and conversion funnel features.

Вебсайт: capturly.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Capturly». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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