Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Capturly» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Understand user behavior, identify problem spots, increase conversion rates and grow your sales Looking to enhance your current performance? If yes, Capturly is for you! It's a stand out combination of traditional analytics, session recordings, heatmaps, and conversion funnel features.

Вебсайт: capturly.com

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