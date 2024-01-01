WebCatalog

UX Sniff

UX Sniff

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Користуватися вебзастосунком

Вебсайт: uxsniff.com

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «UX Sniff» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Покращуйте UX свого веб-сайту та збільшуйте кількість конверсій за допомогою UXsniff, інструменту на базі штучного інтелекту, який автономно аналізує записи сеансів і визначає ненормальні шаблони кліків. Дозвольте UXsniff стати вашим віртуальним аналітиком UX, покращуючи UX вашого сайту та коефіцієнти конверсії.

Категорії:

Software Development
Програмне забезпечення для дослідження користувачів

Вебсайт: uxsniff.com

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Hotjar

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Userfeel

userfeel.com

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Marker.io

marker.io

dscout

dscout

dscout.com

Maze

Maze

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