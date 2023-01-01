API конвертації валют. Ідеальний інструмент для обробки обмінних курсів. Наш API допоможе вам з поточними та історичними курсами іноземних валют. Перестаньте турбуватися про безвідмовну роботу та застарілі дані.

Вебсайт: currencyapi.com

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