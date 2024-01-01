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CurrencyFreaks

CurrencyFreaks

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Вебсайт: currencyfreaks.com

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CurrencyFreaks — це валютний API, створений JFreaks Software Solutions. Ми невелика команда чудових людей із божевільними ідеями. В основному ми розташовані в Лахорі, Пакистан. Як частина JFreaks, ми займаємося розробкою програмного забезпечення вже 3 роки. Наш досвід включає аналіз даних і розробку додатків на основі місцезнаходження. Побачивши попит на стабільний, чистий і економічний валютний API серед розробників, JFreaks вирішив запровадити простий API для конвертації валют. CurrencyFreaks API надає своїм користувачам надійні, точні та регулярно оновлювані валютні дані для 702 світових валют, включаючи 175 фіатних валют, 4 метали та 523 криптовалюти. Ми збираємо наші дані з джерел, які займають авторитетне місце в іноземних і криптобіржах. CurrencyFreaks виступає як другий орієнтований на розробника API, запропонований JFreaks, що втілює наше прагнення надавати цінні інструменти для розробки.

Вебсайт: currencyfreaks.com

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