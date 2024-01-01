CurrencyFreaks — це валютний API, створений JFreaks Software Solutions. Ми невелика команда чудових людей із божевільними ідеями. В основному ми розташовані в Лахорі, Пакистан. Як частина JFreaks, ми займаємося розробкою програмного забезпечення вже 3 роки. Наш досвід включає аналіз даних і розробку додатків на основі місцезнаходження. Побачивши попит на стабільний, чистий і економічний валютний API серед розробників, JFreaks вирішив запровадити простий API для конвертації валют. CurrencyFreaks API надає своїм користувачам надійні, точні та регулярно оновлювані валютні дані для 702 світових валют, включаючи 175 фіатних валют, 4 метали та 523 криптовалюти. Ми збираємо наші дані з джерел, які займають авторитетне місце в іноземних і криптобіржах. CurrencyFreaks виступає як другий орієнтований на розробника API, запропонований JFreaks, що втілює наше прагнення надавати цінні інструменти для розробки.

Вебсайт: currencyfreaks.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «CurrencyFreaks». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.