Prepaidify – це провідний веб-сайт із цифровими подарунковими картками, створений у липні 2018 року. Ми спеціалізуємося на наданні нашим клієнтам широкого асортименту цифрових подарункових карток від провідних національних брендів, зокрема Google Play, iTunes, Starbucks, Nordstrom тощо. У Prepaidify ми віримо в пропонування безперебійних і безпроблемних покупок як для споживачів, так і для компаній. Наші подарункові картки доступні в різних номіналах і можуть бути виконані через цифрову доставку електронною поштою, що забезпечує неперевершену зручність і цінність для наших клієнтів. У Prepaidify наша місія полягає в тому, щоб зробити революцію в індустрії роздрібної торгівлі, об’єднавши світи криптовалюти та роздрібної торгівлі. Ми віримо в майбутнє, де криптовалюти будуть широко визнані основною формою валюти, і ми прагнемо втілити це бачення в реальність для всіх. Наша мета — надати користувачам можливість витрачати свої криптовалюти в усіх роздрібних магазинах за допомогою існуючої інфраструктури подарункових карток. Ми прагнемо бути мостом між криптоіндустрією та роздрібною торгівлею, створюючи світ, де криптовалюти є основними формами валюти, що використовується для всієї торгівлі в усіх роздрібних торговцях по всьому світу.

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Вебсайт: prepaidify.com

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