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Prezzee Business

Prezzee Business

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Вебсайт: business.prezzee.com.au

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У Prezzee наша місія полягає в тому, щоб трансформувати ландшафт подарунків, створюючи людський зв’язок за допомогою чудових цифрових моментів подарунків. Ми віримо, що подарунки завжди повинні бути чарівними як для відправника, так і для одержувача, щоразу влучаючи в ціль із потрібним подарунком і чудовим враженням від клієнта. Ми також вважаємо, що має бути легко надіслати подарунок будь-кому в будь-який час, де б ви не були. Prezzee Business робить корпоративні подарунки легкими. Приєднуйтеся до сотень провідних компаній, які використовують Prezzee, щоб винагороджувати співробітників, клієнтів і клієнтів. Все в кілька кліків! Ми думали не тільки про подарункову упаковку, щоб забезпечити кожному підприємству унікальний досвід дарування подарунків за допомогою кобрендової смарт-картки Prezzee Smart eGift Card із логотипом вашої компанії чи дизайном на вибір, яку можна обміняти на сотні брендів. Prezzee Business має гнучкі функції, які відповідають потребам вашого бізнесу. Безкоштовно – без додаткових витрат на створення облікового запису Індивідуальний брендинг – персоналізуйте свою смарт-картку Prezzee Smart eGift Card логотипом вашої компанії Просте масове надсилання – необмежена кількість карток eGift у кілька простих кліків Портал відстеження подарунків – перевіряйте статус замовлення вашої цифрової подарункової картки в реальному часі Гнучкі варіанти оплати – оплачуйте своє замовлення кредитною карткою або банківським переказом Екологічний вибір – 100% цифровий та екологічно чистий вибір подарунків. Дізнайтесь більше на: prezzee.com/business

Категорії:

Business
Програмне забезпечення для винагород і стимулів

Вебсайт: business.prezzee.com.au

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Prezzee Business». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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IncentivePilot

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&Open

&Open

andopen.co

Snappy

Snappy

snappy.com

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StoreCash Perks

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eGifter Rewards

eGifter Rewards

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