У Prezzee наша місія полягає в тому, щоб трансформувати ландшафт подарунків, створюючи людський зв’язок за допомогою чудових цифрових моментів подарунків. Ми віримо, що подарунки завжди повинні бути чарівними як для відправника, так і для одержувача, щоразу влучаючи в ціль із потрібним подарунком і чудовим враженням від клієнта. Ми також вважаємо, що має бути легко надіслати подарунок будь-кому в будь-який час, де б ви не були. Prezzee Business робить корпоративні подарунки легкими. Приєднуйтеся до сотень провідних компаній, які використовують Prezzee, щоб винагороджувати співробітників, клієнтів і клієнтів. Все в кілька кліків! Ми думали не тільки про подарункову упаковку, щоб забезпечити кожному підприємству унікальний досвід дарування подарунків за допомогою кобрендової смарт-картки Prezzee Smart eGift Card із логотипом вашої компанії чи дизайном на вибір, яку можна обміняти на сотні брендів. Prezzee Business має гнучкі функції, які відповідають потребам вашого бізнесу. Безкоштовно – без додаткових витрат на створення облікового запису Індивідуальний брендинг – персоналізуйте свою смарт-картку Prezzee Smart eGift Card логотипом вашої компанії Просте масове надсилання – необмежена кількість карток eGift у кілька простих кліків Портал відстеження подарунків – перевіряйте статус замовлення вашої цифрової подарункової картки в реальному часі Гнучкі варіанти оплати – оплачуйте своє замовлення кредитною карткою або банківським переказом Екологічний вибір – 100% цифровий та екологічно чистий вибір подарунків. Дізнайтесь більше на: prezzee.com/business

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