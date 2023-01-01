Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Snapp Business» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Snapp — це найбільший додаток для замовлення поїздок на Близькому Сході та додаток для вечері з різноманітними послугами. Зі свого смартфона лише кількома клацаннями миші ви можете просто підвезти, замовити їжу, поповнити свій номер, забронювати номер у готелі або скористатися іншими службами Snapp.

Вебсайт: snapp.taxi

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