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Snapp Business

Snapp Business

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Вебсайт: snapp.taxi

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Snapp — це найбільший додаток для замовлення поїздок на Близькому Сході та додаток для вечері з різноманітними послугами. Зі свого смартфона лише кількома клацаннями миші ви можете просто підвезти, замовити їжу, поповнити свій номер, забронювати номер у готелі або скористатися іншими службами Snapp.

Вебсайт: snapp.taxi

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