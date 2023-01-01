Pyrus переосмислює спільну роботу. Це робить ваш робочий день розумнішим, автоматизуючи ваші стомлюючі, але важливі бізнес-процеси. Ви можете налаштувати персоналізовані робочі процеси лише кількома клацаннями миші, наприклад, автоматичний запит на схвалення, маршрутизацію бізнес-форм або просто делегування рутинних завдань кільком співробітникам. Його легко реалізувати, він економить час як вам, так і вашим колегам, а вам дозволяє повернутися до фактичного виконання роботи.

Вебсайт: pyrus.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Pyrus». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.