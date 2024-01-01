Альтернативи - Prezzee Business

GroupGreeting

groupgreeting.com

У GroupGreeting ми віримо, що світ стає кращим, коли люди відчувають, що їх цінують. Це наша місія: допомогти людям легко ділитися вдячністю – одна особа, одна картка за раз. Наш сервіс дозволяє створити цифрову картку та підписати її кільком людям. Наш сучасний підхід до підписання та відправлення ...