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Giftogram

Giftogram

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Вебсайт: giftogram.com

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Giftogram is a free global platform that helps businesses send gift cards and prepaid cards with their chosen design, logo, and custom message in minutes. Founded on the idea of choice, recipients can decide where to redeem their Giftogram from hundreds of today’s most popular retailers. We’re on a mission to help companies build better relationships with employees and customers by making gifts and incentives effortless to send and meaningful to receive. Learn more about how Giftogram is transforming corporate gifting, incentives, and payouts at giftogram.com.

Категорії:

Business
Програмне забезпечення для винагород і стимулів

Вебсайт: giftogram.com

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Альтернативи

Sendoso

Sendoso

sendoso.com

Wellable

Wellable

wellable.co

Tremendous

Tremendous

tremendous.com

Snappy

Snappy

snappy.com

Guusto

Guusto

guusto.com

Awardco

Awardco

award.co

Stadium

Stadium

bystadium.com

Xoxoday

Xoxoday

xoxoday.com

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