Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Giftogram» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Giftogram is a free global platform that helps businesses send gift cards and prepaid cards with their chosen design, logo, and custom message in minutes. Founded on the idea of choice, recipients can decide where to redeem their Giftogram from hundreds of today’s most popular retailers. We’re on a mission to help companies build better relationships with employees and customers by making gifts and incentives effortless to send and meaningful to receive. Learn more about how Giftogram is transforming corporate gifting, incentives, and payouts at giftogram.com.

Категорії :

Вебсайт: giftogram.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Giftogram». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.