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Giftly

Giftly

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Вебсайт: giftly.com

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Giftly is revolutionizing the way people give and receive gifts.San Francisco-based startup upending the $100B-a-year gift card market by making gift cards more personal, customizable, beautiful, and fun than ever before.

Категорії:

Business
Програмне забезпечення для винагород і стимулів

Вебсайт: giftly.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Giftly». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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snappy.com

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