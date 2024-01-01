Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Giftly» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Giftly is revolutionizing the way people give and receive gifts.San Francisco-based startup upending the $100B-a-year gift card market by making gift cards more personal, customizable, beautiful, and fun than ever before.

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Вебсайт: giftly.com

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