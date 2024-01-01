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Pazcare

Pazcare

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Вебсайт: pazcare.com

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Одна картка для доступу до всіх надбавок (їжа, паливо, телекомунікації, подарунки, L&D тощо), які надають роботодавці. Надайте своїм співробітникам максимальний доступ до податкових пільг і плануйте щомісячні витрати за допомогою Pazcard. Будь то замовлення їжі через Zomato або покупка продуктів у найближчому універмагі - Pazcard є єдиним інструментом, яким повинні користуватися ваші співробітники.

Категорії:

Business
Програмне забезпечення для винагород і стимулів

Вебсайт: pazcare.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Pazcare». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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andopen.co

Snappy

Snappy

snappy.com

StoreCash Perks

StoreCash Perks

storecashperks.com

RepeatMD

RepeatMD

repeatmd.com

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Glovo

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