Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Pazcare» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Одна картка для доступу до всіх надбавок (їжа, паливо, телекомунікації, подарунки, L&D тощо), які надають роботодавці. Надайте своїм співробітникам максимальний доступ до податкових пільг і плануйте щомісячні витрати за допомогою Pazcard. Будь то замовлення їжі через Zomato або покупка продуктів у найближчому універмагі - Pazcard є єдиним інструментом, яким повинні користуватися ваші співробітники.

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Вебсайт: pazcare.com

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