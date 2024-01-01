GOAT.tax

GOAT.tax

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Вебсайт: goat.tax

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Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

GOAT.tax дає можливість стартапам і компаніям, включаючи виробників програмного забезпечення, ігор і Інтернету речей, вимагати податкових пільг на дослідження і розробки через онлайн-платформу. GOAT.tax усуває всі здогади щодо комплексної податкової пільги, пропонуючи простий у користуванні, самостійний досвід разом із інтеграцією із системами нарахування заробітної плати. SmartCreditEngine від GOAT допомагає гарантувати, що кожна компанія отримує максимальну податкову вигоду.
Категорії:
Finance
Tax Credit Providers

Вебсайт: goat.tax

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Альтернативи

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Neo.Tax

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