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GOAT.tax дає можливість стартапам і компаніям, включаючи виробників програмного забезпечення, ігор і Інтернету речей, вимагати податкових пільг на дослідження і розробки через онлайн-платформу. GOAT.tax усуває всі здогади щодо комплексної податкової пільги, пропонуючи простий у користуванні, самостійний досвід разом із інтеграцією із системами нарахування заробітної плати. SmartCreditEngine від GOAT допомагає гарантувати, що кожна компанія отримує максимальну податкову вигоду.

Вебсайт: goat.tax

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