Found, банківська та податкова програма, створена з урахуванням власників малого бізнесу, фрілансерів і самозайнятих осіб. Без комісій за рахунок, без щомісячних мінімумів і без перевірки кредитоспроможності.

Вебсайт: found.com

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