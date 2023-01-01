WebCatalog

LoyalAs

LoyalAs

Ще не встановили WebCatalog Desktop? Завантажте WebCatalog Desktop.

Користуватися вебзастосунком

Вебсайт: loyalas.com

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «LoyalAs» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Setup a referral program in minutes. Track referrals and credits, automatically. Unlimited Referrals LoyalAs creates a custom referral link per client. Share with clients and ask for referrals with our automated emails. No limit to referrals received. Find customer champions We track referral links shared by clients and who responds. You'll know who gets you the best referrals and easily find customer champions. Track Credits Earned We track credits earned both by current customers and the referred customers. You set the credit amount and when and where to apply them

Категорії:

Business
Customer Advocacy Software

Вебсайт: loyalas.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «LoyalAs». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Альтернативи

BirdEye

BirdEye

birdeye.com

Tapfiliate

Tapfiliate

tapfiliate.com

Talkable

Talkable

talkable.com

BrandChamp

BrandChamp

brandchamp.io

GrowSurf

GrowSurf

growsurf.com

NiceJob

NiceJob

nicejob.com

Rewardful

Rewardful

rewardful.com

Yotpo

Yotpo

yotpo.com

ReferralCandy

ReferralCandy

referralcandy.com

Smile.io

Smile.io

smile.io

FirstPromoter

FirstPromoter

firstpromoter.com

SpotlerUK

SpotlerUK

spotler.co.uk

Переглянути

WebCatalog Desktop

Підтримка

Компанія

Юридична інформація

X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube

WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:

WebCatalog
WebCatalog
WebCatalog
WebCatalog Desktop
Switchbar
Switchbar
Monobox
Monobox
Translatium
Translatium

© 2023 WebCatalog Pte. Ltd.