Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Yotpo» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Yotpo — це маркетингова платформа електронної комерції з найсучаснішими рішеннями для відгуків клієнтів, візуального маркетингу, лояльності, рефералів і SMS-маркетингу. Дізнайтеся більше про те, як ваш бренд може стимулювати зростання за допомогою Yotpo тут.

Вебсайт: yotpo.com

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