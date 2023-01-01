Christian Connection — це служба онлайн-знайомств, призначена для неодружених християн у Великобританії та Ірландії, Австралії, Новій Зеландії, США, Канаді, Сінгапурі та Гонконзі. Christian Connection належить і управляється Widernet Communications Ltd, розташованою в Лондоні, Великобританія.

Вебсайт: christianconnection.com

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