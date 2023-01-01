Currys — це британський роздрібний продавець електротоварів, що працює у Сполученому Королівстві та Республіці Ірландія, належить Currys plc і продає побутову електроніку та побутову техніку.

Вебсайт: currys.co.uk

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