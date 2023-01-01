J Sainsbury plc, яка торгує як Sainsbury's, є другою за величиною мережею супермаркетів у Сполученому Королівстві з часткою 14,9% у секторі супермаркетів. Заснована в 1869 році Джоном Джеймсом Сейнсбері з магазином на Друрі Лейн, Лондон, компанія була найбільшим британським роздрібним продавцем бакалійних товарів протягом більшої частини 20 століття.

Вебсайт: sainsburys.co.uk

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