У JD Sports є все, що вам потрібно, щоб підняти свій повсякденний образ на нову висоту, яка привертає увагу. Купуйте новітнє взуття таких брендів, як Nike, Adidas, ... JD Sports Fashion plc, більш відома як JD Sports або JD, — це британська компанія роздрібної торгівлі спортивною модою, розташована в Бері, Великий Манчестер, Англія, з магазинами по всій Великобританії, Європі, Сполучених Штатах, Азії, Новій Зеландії та Австралії.

Вебсайт: jdsports.com

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