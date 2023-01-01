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SC Singapore

SC Singapore

ibank.standardchartered.com.sg

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Standard Chartered plc — британська багатонаціональна банківська та фінансова компанія зі штаб-квартирою в Лондоні, Англія. Вона керує мережею з понад 1200 філій і відділень у більш ніж 70 країнах і налічує близько 87 000 співробітників.

Вебсайт: ibank.standardchartered.com.sg

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