SC Singapore

Standard Chartered plc — британська багатонаціональна банківська та фінансова компанія зі штаб-квартирою в Лондоні, Англія. Вона керує мережею з понад 1200 філій і відділень у більш ніж 70 країнах і налічує близько 87 000 співробітників.

Вебсайт: ibank.standardchartered.com.sg

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