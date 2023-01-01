UOB Personal

UOB Персональний Інтернет-банкінг. United Overseas Bank Limited — це сінгапурський багатонаціональний інвестиційний банк і фінансова компанія зі штаб-квартирою в Raffles Place, Сінгапур. Він був заснований у 1935 році як Об’єднаний китайський банк групою бізнесменів на чолі з Ві Кенг Чангом.

Вебсайт: pib.uob.com.sg

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