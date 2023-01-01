WebCatalog
UOB Personal

UOB Personal

pib.uob.com.sg

Користуватися вебзастосунком

Ще не встановили WebCatalog? Завантажте WebCatalog.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «UOB Personal» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Закріпляйте вебзастосунки у рядку меню (області сповіщень) для швидкого доступу за комбінаціями клавіш.

Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!

Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

UOB Персональний Інтернет-банкінг. United Overseas Bank Limited — це сінгапурський багатонаціональний інвестиційний банк і фінансова компанія зі штаб-квартирою в Raffles Place, Сінгапур. Він був заснований у 1935 році як Об’єднаний китайський банк групою бізнесменів на чолі з Ві Кенг Чангом.

Вебсайт: pib.uob.com.sg

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «UOB Personal». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Вам також може сподобатися

DBS digibank

DBS digibank

internet-banking.dbs.com.sg

ANZ New Zealand

ANZ New Zealand

anz.co.nz

ANZ Australia

ANZ Australia

anz.com.au

Scotiabank Canada

Scotiabank Canada

scotiabank.com

ING Australia

ING Australia

ing.com.au

Deutsche Bank

Deutsche Bank

db.com

ICICI Bank

ICICI Bank

icicibank.com

State Bank of India

State Bank of India

bank.sbi

Synchrony Bank

Synchrony Bank

synchronybank.com

Chime

Chime

chime.com

Gate City Bank

Gate City Bank

gatecity.bank

BNY Mellon

BNY Mellon

bnymellon.com

    Продукт

    Підтримка

    Компанія

    Юридична інформація

    X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Ми використовуємо файли cookie, щоб підтримувати й покращувати наші вебсайти. Користуючись нашими сайтами, ви даєте згоду на використання файлів cookie.

    Політика конфіденційності