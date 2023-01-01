Інтернет-магазини в Lazada Singapore ♥ Побутова електроніка, дім і побут, телебачення, здоров’я та краса та інше. ✪ Шопінг без зусиль ✈ ШВИДКА Доставка. Здійснити покупку! Lazada Group — сінгапурська багатонаціональна технологічна компанія, яка зосереджена в основному на електронній комерції. Заснована Максиміліаном Біттнером за підтримки Rocket Internet у 2012 році, наразі вона належить Alibaba Group після її придбання у 2016 році. У 2014 році Lazada Group керувала сайтами в багатьох країнах і залучила приблизно 647 мільйонів доларів США протягом кількох інвестиційних раундів від свого таких інвесторів, як Tesco, Temasek Holdings, Summit Partners, JPMorgan Chase, Investment AB Kinnevik і Rocket Internet. У вересні 2019 року Lazada стверджувала, що це найкраща платформа електронної комерції в Південно-Східній Азії з понад 50 мільйонами активних покупців щорічно.

Вебсайт: lazada.sg

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