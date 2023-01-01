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DMM.com

DMM.com

dmm.com

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DMM.com Ltd. (株式会社DMM.com) – японська компанія з електронної комерції та Інтернету, яка має диверсифіковану групу підприємств, яка включає онлайн-магазини та послуги відео на вимогу. Компанія керує DMM.com, розважальним онлайн-сайтом, який дозволяє користувачам купувати товари та послуги, такі як електронні книги, ігри, стандартні DVD-випуски та 3D-друк.

Вебсайт: dmm.com

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