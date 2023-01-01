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Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «StarFlyer» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Star Flyer Inc. (株式会社スターフライヤー, Kabushiki-gaisha Sutāfuraiyā) (TYO: 9206), стилізована як StarFlyer, є японською авіакомпанією зі штаб-квартирою на території аеропорту Кітакюсю в Кокурамінамі-ку, Кітакюсю, Фукуока Пре fecture. Вона описує себе як «гібридна авіакомпанія», яка надає вищий рівень обслуговування, ніж недорогі перевізники, водночас має нижчі експлуатаційні витрати, ніж повноцінні перевізники. Хоча код IATA авіакомпанії – 7G, усередині країни вона також використовує код MQ (який розроблено за межами Японії IATA для Envoy Air) для своїх рейсів.

Вебсайт: starflyer.jp

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