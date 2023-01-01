WebCatalog

StarFlyer

StarFlyer

Ще не встановили WebCatalog? Завантажте WebCatalog.

Користуватися вебзастосунком

Вебсайт: starflyer.jp

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «StarFlyer» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Star Flyer Inc. (株式会社スターフライヤー, Kabushiki-gaisha Sutāfuraiyā) (TYO: 9206), стилізована як StarFlyer, є японською авіакомпанією зі штаб-квартирою на території аеропорту Кітакюсю в Кокурамінамі-ку, Кітакюсю, Фукуока Пре fecture. Вона описує себе як «гібридна авіакомпанія», яка надає вищий рівень обслуговування, ніж недорогі перевізники, водночас має нижчі експлуатаційні витрати, ніж повноцінні перевізники. Хоча код IATA авіакомпанії – 7G, усередині країни вона також використовує код MQ (який розроблено за межами Японії IATA для Envoy Air) для своїх рейсів.

Вебсайт: starflyer.jp

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «StarFlyer». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Вам також може сподобатися

WestJet

WestJet

westjet.com

Oman Air

Oman Air

omanair.com

easyJet

easyJet

easyjet.com

Air Transat

Air Transat

airtransat.com

TAP Air Portugal

TAP Air Portugal

flytap.com

Korean Air

Korean Air

koreanair.com

DMM.com

DMM.com

dmm.com

Air New Zealand

Air New Zealand

airnewzealand.com

FlightAware

FlightAware

flightaware.com

AirAsia

AirAsia

airasia.com

French bee

French bee

frenchbee.com

Peach Aviation

Peach Aviation

flypeach.com

    Продукт

    Підтримка

    Компанія

    Юридична інформація

    X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar
    Monobox
    Monobox
    Translatium
    Translatium

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Ми використовуємо файли cookie, щоб підтримувати й покращувати наші вебсайти. Користуючись нашими сайтами, ви даєте згоду на використання файлів cookie.

    Політика конфіденційності