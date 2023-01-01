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Honda

Honda

global.honda

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Honda Motor Company, Ltd. — це японський державний багатонаціональний конгломерат, який виробляє автомобілі, мотоцикли та енергетичне обладнання зі штаб-квартирою в Мінато, Токіо, Японія.

Вебсайт: global.honda

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