Honda Motor Company, Ltd. — це японський державний багатонаціональний конгломерат, який виробляє автомобілі, мотоцикли та енергетичне обладнання зі штаб-квартирою в Мінато, Токіо, Японія.

Вебсайт: global.honda

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