Huyndai USA

Hyundai Motor Company, часто скорочена до Hyundai Motors і широко відома як Hyundai, є південнокорейським транснаціональним виробником автомобілів зі штаб-квартирою в Сеулі, Південна Корея. Hyundai Motor Company була заснована в 1967 році.

Вебсайт: hyundaiusa.com

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