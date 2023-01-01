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Huyndai USA

Huyndai USA

hyundaiusa.com

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Hyundai Motor Company, часто скорочена до Hyundai Motors і широко відома як Hyundai, є південнокорейським транснаціональним виробником автомобілів зі штаб-квартирою в Сеулі, Південна Корея. Hyundai Motor Company була заснована в 1967 році.

Вебсайт: hyundaiusa.com

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