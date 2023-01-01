Ford Motor Company — американський багатонаціональний виробник автомобілів зі штаб-квартирою в Дірборні, штат Мічиган, США. Вона була заснована Генрі Фордом і зареєстрована 16 червня 1903 року. Компанія продає автомобілі та комерційні транспортні засоби під брендом Ford, а також автомобілі класу люкс під брендом Lincoln.

Вебсайт: ford.com

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