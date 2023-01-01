Bentley Motors Limited є британським виробником і продавцем розкішних автомобілів і позашляховиків, а також дочірньою компанією Volkswagen Group з 1998 року, а з 2022 року консолідована під підрозділом преміального бренду VW Audi. Компанія зі штаб-квартирою в Крю, Англія, була заснована як Bentley Motors Limited В. О.

Вебсайт: bentleymotors.com

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