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Volvo Cars — шведський міжнаціональний виробник автомобілів класу люкс зі штаб-квартирою в Торсланда, Гетеборг. Компанія виробляє позашляховики, універсали та седани. Основними маркетинговими аргументами компанії є безпека та її шведська спадщина та дизайн.

Вебсайт: volvocars.com

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