Audi AG, яку зазвичай називають Audi, є німецьким виробником автомобілів класу люкс зі штаб-квартирою в Інгольштадті, Баварія, Німеччина. Будучи дочірньою компанією своєї материнської компанії Volkswagen Group, Audi виробляє автомобілі на дев’яти виробничих підприємствах по всьому світу.

Вебсайт: audi.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Audi». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.