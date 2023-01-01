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Volkswagen

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Volkswagen — німецький виробник автомобілів зі штаб-квартирою у Вольфсбурзі, Нижня Саксонія, Німеччина. Заснований у 1937 році Німецьким трудовим фронтом, відомим своїм культовим Beetle, він є флагманським брендом Volkswagen Group, найбільшого виробника автомобілів за світовими продажами в 2016 і 2017 роках.

Вебсайт: vw.com

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