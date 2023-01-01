Toyota Motor Corporation — це японська транснаціональна автомобільна компанія зі штаб-квартирою в місті Тойота, Айті, Японія. Він був заснований Кіітіро Тойодою та зареєстрований 28 серпня 1937 року. Toyota є одним із найбільших виробників автомобілів у світі, виробляючи близько 10 мільйонів автомобілів на рік.

Вебсайт: toyota.com

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