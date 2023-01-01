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Lexus

Lexus

lexus.com

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Lexus — це підрозділ японського автовиробника Toyota, що займається виробництвом автомобілів класу люкс. Бренд Lexus продається в більш ніж 90 країнах і територіях по всьому світу і є найбільш продаваною маркою автомобілів преміум-класу в Японії. Він увійшов до 10 найбільших японських світових брендів за ринковою вартістю. Штаб-квартира Lexus знаходиться в Нагоя, Японія.

Вебсайт: lexus.com

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