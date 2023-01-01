Acura — це підрозділ японського автовиробника Honda, що спеціалізується на виробництві автомобілів класу «люкс» і працює переважно в Північній Америці. Бренд був запущений у Сполучених Штатах і Канаді 27 березня 1986 року, продаючи розкішні та потужні автомобілі.

Вебсайт: acura.com

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