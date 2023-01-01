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Nielsen

Nielsen

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Вебсайт: nielsen.com

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Корпорація Nielsen, відома як The Nielsen Company, а раніше відома як ACNielsen або AC Nielsen, є глобальною маркетинговою дослідницькою компанією зі штаб-квартирою в Нью-Йорку, США. Регіональний штаб для Північної Америки знаходиться в Чикаго.

Вебсайт: nielsen.com

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