WebCatalog
Levi's

Levi's

levi.com

Користуватися вебзастосунком

Ще не встановили WebCatalog? Завантажте WebCatalog.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Levi's» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Закріпляйте вебзастосунки у рядку меню (області сповіщень) для швидкого доступу за комбінаціями клавіш.

Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!

Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

Levi Strauss & Co. — американська компанія з виробництва одягу, відома в усьому світі завдяки бренду джинсових джинсів Levi's. Він був заснований у травні 1853 року, коли німецько-єврейський іммігрант Леві Штраус переїхав з Баттенхайма, Баварія, до Сан-Франциско, Каліфорнія, щоб відкрити філію на Західному узбережжі нью-йоркського підприємства галантереї своїх братів. Хоча корпорація зареєстрована в штаті Делавер, штаб-квартира компанії розташована на площі Леві в Сан-Франциско.

Вебсайт: levi.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Levi's». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Вам також може сподобатися

Old Navy

Old Navy

oldnavy.gap.com

Nielsen

Nielsen

nielsen.com

GAP

GAP

gap.com

Optimizely

Optimizely

optimizely.com

Everlane

Everlane

everlane.com

Insightly

Insightly

insightly.com

Dr. Martens

Dr. Martens

drmartens.com

UberConference

UberConference

uberconference.com

Cropp

Cropp

cropp.com

Volkswagen

Volkswagen

vw.com

Udemy

Udemy

udemy.com

Upwork

Upwork

upwork.com

    Продукт

    Підтримка

    Компанія

    Юридична інформація

    X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Ми використовуємо файли cookie, щоб підтримувати й покращувати наші вебсайти. Користуючись нашими сайтами, ви даєте згоду на використання файлів cookie.

    Політика конфіденційності