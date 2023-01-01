Levi Strauss & Co. — американська компанія з виробництва одягу, відома в усьому світі завдяки бренду джинсових джинсів Levi's. Він був заснований у травні 1853 року, коли німецько-єврейський іммігрант Леві Штраус переїхав з Баттенхайма, Баварія, до Сан-Франциско, Каліфорнія, щоб відкрити філію на Західному узбережжі нью-йоркського підприємства галантереї своїх братів. Хоча корпорація зареєстрована в штаті Делавер, штаб-квартира компанії розташована на площі Леві в Сан-Франциско.

Вебсайт: levi.com

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