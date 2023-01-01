Upwork, раніше Elance-oDesk, — це американсько-американська платформа для фрілансерів, де підприємства та окремі особи об’єднуються для ведення бізнесу. У 2015 році злиття Elance і oDesk було перейменовано в Upwork, а повна назва компанії — Upwork Global Inc. Наразі Upwork базується в Санта-Кларі та Сан-Франциско, Каліфорнія, але обслуговує клієнтів у всьому світі. Upwork має понад дванадцять мільйонів зареєстрованих фрілансерів і п’ять мільйонів зареєстрованих клієнтів. Щорічно публікується три мільйони вакансій на суму понад 1 мільярд доларів США, що робить Upwork найбільшим ринком фрілансерів у світі.

Вебсайт: upwork.com

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