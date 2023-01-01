WebCatalog

Upwork

Upwork

Ще не встановили WebCatalog? Завантажте WebCatalog.

Користуватися вебзастосунком

Вебсайт: upwork.com

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Upwork» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Upwork, раніше Elance-oDesk, — це американсько-американська платформа для фрілансерів, де підприємства та окремі особи об’єднуються для ведення бізнесу. У 2015 році злиття Elance і oDesk було перейменовано в Upwork, а повна назва компанії — Upwork Global Inc. Наразі Upwork базується в Санта-Кларі та Сан-Франциско, Каліфорнія, але обслуговує клієнтів у всьому світі. Upwork має понад дванадцять мільйонів зареєстрованих фрілансерів і п’ять мільйонів зареєстрованих клієнтів. Щорічно публікується три мільйони вакансій на суму понад 1 мільярд доларів США, що робить Upwork найбільшим ринком фрілансерів у світі.

Вебсайт: upwork.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Upwork». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Вам також може сподобатися

Balsamiq

Balsamiq

balsamiq.cloud

Levi's

Levi's

levi.com

PeoplePerHour

PeoplePerHour

peopleperhour.com

East Bay Times

East Bay Times

eastbaytimes.com

Tasklog

Tasklog

tasklog.app

Uber Eats

Uber Eats

ubereats.com

RBC Royal Bank

RBC Royal Bank

rbcroyalbank.com

Wayback Machine

Wayback Machine

archive.org

Engine Yard

Engine Yard

engineyard.com

Old Navy

Old Navy

oldnavy.gap.com

Anaplan

Anaplan

anaplan.com

Transformify Employer

Transformify Employer

transformify.org

    Продукт

    Підтримка

    Компанія

    Юридична інформація

    X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar
    Monobox
    Monobox
    Translatium
    Translatium

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Ми використовуємо файли cookie, щоб підтримувати й покращувати наші вебсайти. Користуючись нашими сайтами, ви даєте згоду на використання файлів cookie.

    Політика конфіденційності