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Balsamiq

Balsamiq

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Вебсайт: balsamiq.cloud

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Balsamiq Studios — це ISV, заснований у березні 2008 року Пелді Гіліцоні, колишнім старшим інженером програмного забезпечення Adobe. Веб-інструмент для створення макетів Balsamiq було запущено в червні 2008 року. У Balsamiq працює 33 співробітники в Сан-Франциско, Сакраменто, Чикаго, Болоньї, Парижі та Бремені. У 2011 році продажі Balsamiq склали майже 5 мільйонів доларів США, а в 2015 році – 6,4 мільйона доларів США.

Вебсайт: balsamiq.cloud

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