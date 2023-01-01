Goodreads — це американський веб-сайт соціальної каталогізації, який дозволяє окремим особам шукати його базу даних книг, анотацій, цитат і рецензій. Користувачі можуть зареєструватися та зареєструвати книги для створення бібліотечних каталогів і списків читання. Вони також можуть створювати власні групи книжкових пропозицій, опитувань, опитувань, блогів та обговорень. Офіси сайту знаходяться в Сан-Франциско. Компанія належить інтернет-магазину Amazon. Goodreads було засновано в грудні 2006 року та запущено в січні 2007 року Отісом Чандлером і Елізабет Хурі Чандлер. У грудні 2007 року на сайті було понад 650 000 членів і було додано понад 10 000 000 книг. До липня 2012 року сайт повідомляв про 10 мільйонів користувачів, 20 мільйонів відвідувань щомісяця та тридцять співробітників. 28 березня 2013 року Amazon оголосила про придбання Goodreads, а 23 липня Goodreads оголосила на своєму веб-сайті, що їхня база користувачів зросла до 20 мільйонів користувачів, подвоївшись майже за 11 місяців.

Вебсайт: goodreads.com

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