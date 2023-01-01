Science Daily — це американський веб-сайт, запущений у 1995 році, який збирає прес-релізи та публікує незначно відредаговані прес-релізи (практика, яка називається churnalism) про науку, подібно до Phys.org і EurekAlert!. Сайт було засновано подружньою парою Деном і Мішель Хоган у 1995 році. ; Ден Хоган раніше працював у відділі зв’язків із громадськістю Джексонської лабораторії, писав прес-релізи. Сайт заробляє на продажу реклами. Станом на 2010 рік на сайті говорилося, що він виріс «від компанії з двома особами до повноцінного новинного бізнесу зі світовими співавторами», але на той час він вийшов з дому Хоганів, не мав репортерів і лише передруковані прес-релізи. У 2012 році Quantcast поставив його на 614 місце з 2,6 мільйонами відвідувачів із США.

Вебсайт: sciencedaily.com

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