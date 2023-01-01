WebCatalog
ScienceDaily

ScienceDaily

Ще не встановили WebCatalog? Завантажте WebCatalog.

Користуватися вебзастосунком

Вебсайт: sciencedaily.com

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «ScienceDaily» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Science Daily — це американський веб-сайт, запущений у 1995 році, який збирає прес-релізи та публікує незначно відредаговані прес-релізи (практика, яка називається churnalism) про науку, подібно до Phys.org і EurekAlert!. Сайт було засновано подружньою парою Деном і Мішель Хоган у 1995 році. ; Ден Хоган раніше працював у відділі зв’язків із громадськістю Джексонської лабораторії, писав прес-релізи. Сайт заробляє на продажу реклами. Станом на 2010 рік на сайті говорилося, що він виріс «від компанії з двома особами до повноцінного новинного бізнесу зі світовими співавторами», але на той час він вийшов з дому Хоганів, не мав репортерів і лише передруковані прес-релізи. У 2012 році Quantcast поставив його на 614 місце з 2,6 мільйонами відвідувачів із США.

Вебсайт: sciencedaily.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «ScienceDaily». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Вам також може сподобатися

GroupMe

GroupMe

groupme.com

Vox

Vox

vox.com

Google AdSense

Google AdSense

adsense.google.com

Newsworthy.ai

Newsworthy.ai

newswriter.ai

Mongabay

Mongabay

news.mongabay.com

Heroku

Heroku

heroku.com

Ripue

Ripue

ripue.com

Zipmex

Zipmex

zipmex.com

OMSCentral

OMSCentral

omscentral.com

The Lancet

The Lancet

thelancet.com

2RedBeans

2RedBeans

2redbeans.com

The Plain Dealer

The Plain Dealer

plaindealer.com

    Продукт

    Підтримка

    Компанія

    Юридична інформація

    X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar
    Monobox
    Monobox
    Translatium
    Translatium

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Ми використовуємо файли cookie, щоб підтримувати й покращувати наші вебсайти. Користуючись нашими сайтами, ви даєте згоду на використання файлів cookie.

    Політика конфіденційності