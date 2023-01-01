Google AdSense — це програма Google, за допомогою якої видавці веб-сайтів у мережі вмісту Google розміщують текст, зображення, відео або інтерактивні медіа-реклами, націлені на вміст і аудиторію сайту. Ця реклама адмініструється, сортується та підтримується Google.

Вебсайт: adsense.google.com

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