Google Earth – це комп’ютерна програма, яка створює тривимірне зображення Землі на основі супутникових зображень. Програма створює карту Землі, накладаючи супутникові зображення, аерофотознімки та дані ГІС на 3D-глобус, дозволяючи користувачам бачити міста та ландшафти з різних ракурсів. Користувачі можуть досліджувати земну кулю, вводячи адреси та координати або використовуючи клавіатуру чи мишу. Програму також можна завантажити на смартфон або планшет, використовуючи для навігації сенсорний екран або стилус. Користувачі можуть використовувати програму для додавання власних даних за допомогою Keyhole Markup Language і завантаження їх через різні джерела, такі як форуми чи блоги. Google Планета Земля може показувати різні типи зображень, накладених на поверхню землі, а також є клієнтом служби веб-карт. Нещодавно Google виявив, що Google Earth тепер охоплює понад 98 відсотків світу, і захопив 10 мільйонів миль зображень Street View, відстань, на яку можна обігнути земну кулю понад 400 разів. Окрім навігації по Землі, Google Планета Земля надає низку інших інструментів через настільну програму. Доступні додаткові глобуси для Місяця та Марса, а також інструмент для перегляду нічного неба. Також включена гра-симулятор польоту. Інші функції дозволяють користувачам переглядати фотографії з різних місць, завантажені в Panoramio, інформацію про деякі місця, надану Вікіпедією, і зображення Street View. Веб-версія Google Планета Земля також містить Вояджер, функцію, яка періодично додає в програму тури, які часто представляють вчені та документалісти. Деякі вважали Google Earth загрозою конфіденційності та національній безпеці, що призвело до заборони програми в багатьох країнах. Деякі країни вимагали, щоб певні райони були затемнені на супутникових зображеннях Google, як правило, райони, де знаходяться військові об’єкти.

Вебсайт: google.com

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