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Petal Maps

Petal Maps

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Вебсайт: petalmaps.com

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Petal Maps is a map service based on TomTom provided by Huawei to devices with the operating system HarmonyOS, Android and iOS. It offers satellite imagery, aerial photography, 3D view surroundings, turn-by-turn navigation, head-up display and route planning for traveling by foot, car, bike, and public transportation.

Вебсайт: petalmaps.com

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