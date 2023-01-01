Moovit: Більше, ніж додаток для розкладу руху поїздів та автобусів! Використовуйте його для навігації громадським транспортом, карт, розкладів, прибуття в реальному часі тощо!

Вебсайт: moovitapp.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Moovit». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.