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Moovit

Moovit

moovitapp.com

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Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!

Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

Moovit: Більше, ніж додаток для розкладу руху поїздів та автобусів! Використовуйте його для навігації громадським транспортом, карт, розкладів, прибуття в реальному часі тощо!

Вебсайт: moovitapp.com

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