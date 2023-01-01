Наш автобусний підрозділ у Великій Британії обслуговує близько п’ятої частини місцевих автобусних перевезень у Великій Британії та є одним із найбільших автобусних операторів із парком приблизно 6400 автобусів по Англії, Шотландії та Уельсу. У нас є автобусні маршрути, які обслуговують 40 найбільших міст Великобританії, забезпечуючи чудовий громадський транспорт для студентів, пасажирів, туристів і тих, хто подорожує на пільгових умовах.

Вебсайт: firstbus.co.uk

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