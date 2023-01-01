Альтернативи - Petal Maps

腾讯地图

map.qq.com

Він надає численні послуги, такі як перегляд карт, запит адреси, пошук об’єктів інтересу, автобусний трансфер, навігація за кермом, автобусний маршрут і запит на сайт у понад 400 містах по всій країні. Tencent Maps — це настільна та веб-картографічна програма та технологія, надані Tencent, що пропо...