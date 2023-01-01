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Вебсайт: map.baidu.com

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Переглядайте карти, шукайте місця, перевіряйте маршрути руху автобусів, перевіряйте стан дорожнього руху в реальному часі, свій путівник і помічника. Забезпечує перегляд карти ліній метро, ​​запит щодо розкладу автобусів і точну інформацію про вартість проїзду та час. Baidu Maps (Baidu Maps) — це рішення для настільних і мобільних карт, подібне до Google Maps, але охоплює лише регіон Великого Китаю.

Вебсайт: map.baidu.com

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